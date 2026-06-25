ハリアーが失速？そのワケは…2020年6月17日、トヨタは4代目となる「ハリアー」を発売しました。登場6年目のトヨタ「ハリアー」ですが、まもなく一部改良がおこなわれるようです。1997年に初代が登場したハリアーは、流麗なプロポーションとセダンのような乗り心地を両立した「都会派SUV」の先駆けとして、その後登場する多くのSUVに大きな影響を与えました。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「ハリアーCG」を画像で見る（42