元日本代表MFで、北中米ワールドカップ中継の日本戦スペシャルアンバサダーを務める本田圭佑が、日本テレビの独占インタビューに応じた。同局の公式Youtubeチャンネルがその様子を公開。40歳のレジェンドが来る日本vsスウェーデン戦の大一番に向けた展望を明かした。４−０快勝に終わったチュニジア戦の直後のインタビューで、本田は「今日（チュニジア戦）の感じからいくと、やっぱりスウェーデン戦でも（日本が）ボールを持