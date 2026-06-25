◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク16位）は25日（日本時間26日）に、米テキサス州ダラスで1次リーグF組最終第3戦スウェーデン戦（同36位）に臨む。24日（同25日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席。今大会から新たに導入された飲水タイム「ハイドレーションブレイク」について語る場面があった。今大会は熱中症対策を目的に、前後半それぞれの中間に