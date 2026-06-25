アメリカのオープンAIが初めて人工知能に欠かせない独自の半導体を発表しました。エヌビディアへの依存を減らす狙いがあるとみられます。オープンAIは24日、アメリカの半導体大手ブロードコムと共同で、生成AIの処理に特化した初めてとなる独自の半導体「ハラペーニョ」を開発したと発表しました。設計からわずか9か月で開発されたとしながらも、最先端の半導体をしのぐ高い性能を持ち、消費電力も大幅に抑えられるとしています。