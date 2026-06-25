【ニューヨーク＝木瀬武】２４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１８２・０６ドル高の５万１８４８・９０ドルだった。値上がりは２日ぶり。中東情勢の緊張緩和への期待から原油先物価格が下落し、素材や工業などの銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１１０・４０ポイント安の２万５４７６・６４だった。下落は３日連続。