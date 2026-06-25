【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表は２４日、スウェーデン戦に向けた前日練習を行った。オランダ戦でＷ杯初ゴール、チュニジア戦ではＭＦ鎌田大地の先制点をアシストと、２試合連続で得点関与という結果を残しているＭＦ中村敬斗は「今、いい形でゴールとアシストに絡んでいるので、次の試合もゴールかアシスト、どちらかを残したいですね」と