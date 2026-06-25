◎阪神戦が雨天中止となり、室内練習場で記者に囲まれていたヤクルト・池山監督に歩み寄った阪神・嶌村聡球団本部長は「そうやって椅子に座って（記者に）囲まれるって、誰かに似てますね」。はい、恩師の名将・野村克也氏の監督時代そのものですね。◎ソフトバンク・城島健司CBOは報道陣に対して走って逃げるそぶりを見せ「もうその時期ですね。（注目を集め）うちが指名した意味があるじゃないですか。どんどん僕を探してく