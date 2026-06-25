◇ファーム公式戦楽天1―3ハヤテ（2026年6月24日森林どり泉）左手関節軟骨損傷のため、開幕から離脱していた楽天・宗山が、ファーム・リーグのハヤテ戦（森林どり泉）で約3カ月ぶりに実戦復帰した。「2番・遊撃」で出場し、初回先頭のゴロを軽快に処理。4回先頭の第2打席で復帰後初安打を中前へ打ち返した。代走を送られて交代。「まずは試合に出場できたこと、不安なくしっかりとプレーできたことが一番」と汗を拭った。