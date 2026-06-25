NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4008.80（-140.60-3.39%） 金８月限は大幅続落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ見通しやドル高を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、戻りを売られた。日中取引では、ドル高一服を受けて買い戻される場面も見られたが、ナスダック急落を受けて戻りを売られた。 MINKABU PRESS