NY株式24日（NY時間16:25）（日本時間05:25） ダウ平均51848.90（+182.06+0.35%） S＆P5007358.22（-7.24-0.10%） ナスダック25476.64（-110.40-0.43%） CME日経平均先物70390（大証終比：+830+1.18%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。一時５８１ドル高まで上昇し、再び最高値圏に戻す場面も見られた。前日までのＩＴ・ハイテク株の売りが本日は一服。ただ、メモリー半導体