NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝70.34（-2.87-3.92%） 米国とイランの覚書が発効した後の売りが継続した。石油輸出の要所であるホルムズ海峡を通過するタンカーの数がイラン戦争前の正常な水準に近づいているとみられている。米エネルギー省のクリス・ライト長官はこの２４時間でホルムズ海峡を約７２隻が通過し、２０００万バレルが供給されたとの認識を示した。米国とイランの覚書に違反して、イ