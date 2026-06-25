米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 4.150（-0.049） 米10年債4.400（-0.097） 米30年債4.852（-0.093） 期待インフレ率2.186（-0.027） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。ホルムズ海峡が徐々に船舶の航行が回復しつつある中、原油が急落しており、ＷＴＩ先物８月限が一時７０ドルを割り込む中、利回りも急低下している。 明日は、ＦＲＢ