ザ・ビートルズの来日60周年を記念した期間限定ストアが25日、東京・原宿のユニバーサルミュージックストアにオープンする。24日に報道陣向けの内覧会が開かれた。目玉は1966年に4人が羽田空港に到着した際に降りたタラップを再現した撮影スポット。4人が着用した法被の復刻モデルに袖を通し、ビートルズに成り切って写真撮影ができる。会場では日本武道館公演の映像が上映されるほか、手拭いや扇子などのグッズも販売。来月