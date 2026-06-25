NPBが球審を務める際に頭部全体を覆うヘルメット一体型のマスクを着用するように審判員に通達していたことが24日、関係者の話で分かった。頭に加えて首や顔の側面を保護することで、既に着用が義務化されているヘルメットよりも安全性を高めるのが目的。1、2軍の全試合で運用される。4月の1軍公式戦で打者の手から離れたバットが球審を務めた川上拓斗審判員の頭部に直撃。その後も破損したバットが球審に当たる事案が起こり