ヤクルトは阪神戦が雨天中止となり、甲子園室内で軽めの調整。池山監督は林田球団社長から手腕を高く評価されたことに「ありがとうございます」と感謝した上で「来季のところまではまだ考えてはいない。とりあえず今シーズンをどう戦うか。まだまだ先があると思ってます」と慎重に受け止めた。首位の阪神、巨人から0.5ゲーム差の3位。厳しい上位争いへ「一戦一戦、勝ち星が必要。明るく元気に頑張るだけ」と力を込めた。