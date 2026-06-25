◇W杯北中米大会1次リーグL組ガーナ 0―0 イングランド（2026年6月23日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグL組のガーナは第2戦でイングランドと0―0で引き分けた。1勝1分けの勝ち点4で同組2位を守り、4大会ぶりの決勝トーナメント進出へ前進した。初戦でパナマを1―0と破ったガーナは、優勝候補相手にボール支配率20パーセント、シュート数2―19と劣勢を強いられたが、GKベンジャミン・アサレを中心にゴールマ