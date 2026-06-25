◇プロアマ交流戦巨人4―1SUBARU（2026年6月24日ジャイアンツ球場）2年目の巨人・石塚もSUBARU戦に「1番・DH」で出場し、下半身のコンディション不良から2カ月ぶりに実戦復帰した。3打席に立ち、無安打1四球。二塁走者だった6回は適時打で全力疾走して本塁へ生還し、「走ることに不安があった。二塁から還るシチュエーションもあって確認したいことができたので良かった」と振り返った。