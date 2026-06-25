◇プロアマ交流戦巨人4―1SUBARU（2026年6月24日ジャイアンツ球場）右肩の違和感でファーム調整している巨人・山崎が、SUBARUとの3軍戦で実戦復帰した。6回から登板し、1回で打者4人に7球。1安打無失点で最速151キロを計測し、「緊張したけど体も不安はなく、感覚良く投げられたので良かった」と回復を実感した。開幕投手の筆頭候補と目されながら、3月上旬に右肩のコンディション不良で離脱。復帰した5月3日のファーム