西武ホールディングスの定時株主総会が埼玉県所沢市内で開かれ、25年目の今季限りでの引退を表明している栗山について、株主から「球団に残れるようにポストを用意してほしい。ファンから長く愛される選手を西武にとどめていただけると幸い」と要望が出た。奥村剛球団社長は「今年いっぱいは選手として大いに活躍してくれるものと信じている」と明言を避けた一方、補足として後藤高志オーナーが「何らかの形で球団に残ってもら