◇セ・リーグDeNA6―4中日（2026年6月24日バンテリンD）DeNA・東が6回2失点（自責点1）で6勝目を挙げ、チームの連敗を4で止めた。低めに球を集める持ち味を発揮。体重移動を意識し、2回から右足を上げるタイミングを少し早めてフォームを微調整した。3登板ぶりの白星に「僕らしい投球ができた。チームとしても勢いに乗れたら」と胸を張った。大のサッカー好きで、W杯も早朝に起きて日本代表を応援。“推し”はGK鈴木