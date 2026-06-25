ヤクルト本社の株主総会が都内で開かれ、林田哲哉球団社長が出席した。総会後に取材に応じ、複数年契約の池山監督の来季について「やってもらいます」と続投を明言した。開幕前の低評価を覆し、上位争いをしている手腕を「想定以上。ミスしたプレーや選手に文句を言わない。あの懐というか、度量というのは学びたい」と評価。選手以上に喜び、明るく盛り上げる姿に「あのままで最後まで。らしさは失わないでいてほしい」と期待