◇パ・リーグロッテ4―7日本ハム（2026年6月24日エスコンF）ロッテ・河村が故郷・北海道で3被弾など9安打を浴びた。4月以来2度目の登板は5回6失点でKOされて今季初黒星。「こういう試合展開になってしまって申し訳ない」と頭を下げた。山口、井上、山本を加藤貴対策で先発起用した打線も6回まで2安打と打ちあぐね、反撃は遅かった。2連敗で勝率5割に逆戻り。サブロー監督は「打たないと、先発投手もきつくなる一方なんで