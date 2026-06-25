記録的な熱波に見舞われているフランス・パリ。17世紀に造られた橋に巨大なアートが設置され、観光客は、暑さに負けじと、「不思議な世界」を楽しんでいます。記録的な熱波に見舞われているフランス。24日、全国の平均気温が2日連続で観測史上最高を記録し、パリでは最高気温が40.9℃と、6月としては最も暑い日となりました。こうした暑さの中、パリでは今、現存する最古の橋に巨大なアートが設置されていて、多くの観光客が訪れて