俳優の春田純一（71）が主演の舞台「恩讐の彼方」が24日、東京・中野のザ・ポケットで幕を開けた。戦隊シリーズ「科学戦隊ダイナマン」のダイナブラックなどで知られる春田をはじめジャパンアクションクラブ（JAC）出身者を中心とした、平均年齢60歳以上のキャストによるアクション活劇。春田は「深みのある殺陣で、この年でもこれだけ体が動くことを見せて勇気を与えたい」と意欲を語った。千葉真一さんの長女の真瀬樹里（51