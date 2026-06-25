18日、モスクワ南東部で、製油所から立ち上る煙（ゲッティ＝共同）【モスクワ、キーウ共同】ウクライナ軍による無人機攻撃で爆発し炎上したロシアの首都モスクワの製油所について、ロイター通信は24日、操業再開には少なくとも半年かかる見通しだと報じた。複数の業界関係者の話としている。ロシア各地の製油所への攻撃で燃料不足への不安が広がっており、販売制限の動きが全土に拡大している。モスクワの製油所はロシア石油大