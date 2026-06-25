ベセント米財務長官【ワシントン共同】ベセント米財務長官は24日、米CNBCテレビのインタビューで、凍結を解除するイランの資産の大半は米国産の食品や医薬品の購入資金に充てられるとの認識を示した。最初に解除されるのはカタールで管理する資金だとし、米財務省がドーハに職員を配置し、資金の配分を監視すると説明した。イランの凍結資産解除は、米国とイランの戦闘終結に向けた覚書に盛り込まれた。トランプ米大統領も資金