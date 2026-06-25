NHK連続テレビ小説『風、薫る』第12週のラストで、りん（見上愛）の幼なじみ・虎太郎（小林虎之介）が、恋のライバルである“シマケン”こと島田（佐野晶哉）との対面を果たした。栃木から上京して銀座の製薬会社で働き始め、すっかり垢抜けた虎太郎を前に島田は自信を失くす。一方、虎太郎もりんと親しげに話す島田の存在に脅威を感じたようだ。 参考：『風、薫る』第64話、直美（上坂樹里）が団子屋でシマケン（佐野晶哉）に