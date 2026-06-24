「ビオトープ（BIOTOP）」のオリジナルレーベル「ヨー ビオトープ（ë BIOTOP）」が、2年ぶりとなるスイムウェアコレクションを発売する。6月26日からヨー ビオトープ青山店、ビオトープ白金台、大阪、福岡、札幌、公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同コレクションでは初となるホルターネックのセパレートタイプと、背面でストラップをクロスさせたワンピースタイプを2型をラインナップ。セパレートタ