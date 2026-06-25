■タメニー 100円(+30円、+42.9％) ストップ高 タメニー [東証Ｇ]がストップ高。23日の取引終了後に、26年3月期の有価証券報告書で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消したと発表しており、これを好感した買いが入った。同社では21年3月期から3期連続で営業損失を計上。24年3月期に営業損失はいったん解消したものの、25年3月期は営業損失を計上し、あわせて債務超過状態となっていたことから、継