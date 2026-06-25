■日本空港ビル 4,875円(+180円、+3.8％) 日本空港ビルデング [東証Ｐ]が大幅反発。23日の取引終了後、羽田空港の国内線旅客取扱施設利用料を9月搭乗分から変更すると発表しており、材料視した買いが入った。大人（満12歳以上）の利用料は現行の450円から580円、小人（満3歳以上12歳未満）の利用料は220円から290円に引き上げる。また、2027年5月からは大人の利用料を更に10円増やし590円とする。 ■トレンド 5,6