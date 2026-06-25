▼アラタ（小島助手）雰囲気は変わらず安定している。洋芝は合うので。▼イガッチ（笹田助手）前向きに走ってくれて、動きは良かった。態勢は整ったと思います。▼エコロディノス（池添）先週しっかりやっているのでサラッと。しまいの反応を確かめる感じ。馬場が重い中で脚取りは良かったし、前進気勢もちょうどいい。▼ケイアイセナ（佐々木助手）馬場が重かったですけど、直線の反応は良かった。折り合いも大丈夫でした