3歳ハンデ重賞「第75回ラジオNIKKEI賞」でも、レーヴディソールの血を引くスペルーチェが美浦ポリトラックコースで出色の脚。同じ牝系の素質馬2頭が重賞初制覇へ照準を定めた。距離延長へ手応えをつかんだ最終リハだった。初の1800メートル戦に挑むスペルーチェは、ポリトラックコースで単走。最初の2Fは16秒3→14秒0とゆったりしたラップだったが、しっかり我慢が利いていた。直線は鞍上の意のままに動き、ラスト1Fは軽やかに