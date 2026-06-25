ルージュボヤージュはWコースで最終調整を行った。軽快なフットワークでスピード感は十分。ラストは内のギャニミード（3歳未勝利）を迎え入れて併入した。馬なりで6F82秒5〜1F11秒3をマーク。太田助手は「普段の所作がしっかりしてきたし、ます。転厩初戦で手探りだった前回と比べて、こちらの理解度も上がって調整しやすかった。ハンデ戦で重量が軽いので頑張ってもらいたい」とコメントした。