大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは24日（水）、アウトサイドヒッターの志摩美古都（27）が2026-27シーズンに加入することをクラブ公式サイトにて発表した。背番号は3番を着用する。 志摩は順天堂大学を卒業後、2021年にPFUブルーキャッツ石川かほくへ入団。2023年には第71回黒鷲旗大会でPFUの初優勝に貢献し、ベスト6賞を受賞した。2024年にJTマーヴ