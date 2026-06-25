ディールメーカーはWコースで併せ馬。馬なりで5F68秒4〜1F11秒8をマークし、僚馬オンザライン（8歳3勝クラス）と併入した。大和田師は「先週より左右のバランス差が取れて上向いている」とジャッジ。前走ニュージーランドT4着について「枠順や落鉄の影響があったが、現状の力は出してくれた」と評価した上で「まだ緩さがある。できれば良馬場がいい」と好天を願った。