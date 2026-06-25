ローベルクランツは川端（レースは松山）を背にポリトラックを5F76秒0〜1F12秒8で軽快に駆け抜けた。当週単走でサラッと流す調整法は好成績が出た近2走を踏襲したもの。は「しばらくこの形でやっている。我慢が利いて反応良く余力もあった。前走といい意味で変わらない」と評価。その前走NHKマイルCはG1初挑戦で4着健闘も「もっとやれると思っていた」と期待は高い。