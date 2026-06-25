レース同様、しまいの伸びが光った。コルテオソレイユは先行するスマッシング（3歳未勝利）を目がけて余裕の手応えで1馬身先着。ラスト1Fはこの日、栗東坂路の最速となる11秒6をマーク。佐藤悠師は「最終追いはCWでやりたいが、この馬は坂路の方がいいイメージ。いい感じのフットワークでした」と好感触。京都マイルで前走1勝クラスを勝ち上がり、初の9Fについて「ジョッキーから“距離を延ばした方がいい”と言ってもらえた。