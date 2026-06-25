【ニューヨーク共同】24日の米原油先物相場は4営業日続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の8月渡しが前日比2.87ドル安の1バレル＝70.34ドルで取引を終えた。終値としては米イラン交戦開始前の2月27日以来、約4カ月ぶりの安値。