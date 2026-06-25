日本代表ＭＦ堂安律（２８）＝Ｅフランクフルト＝は２３日（日本時間２４日）、２５日にダラス競技場で行われる最終第３戦のスウェーデン戦での必勝を誓った。「日本代表として他の国に負ける辛さを経験してきた。目の前の相手が喜んでる姿がどうしても気に食わないので、やっぱり全ての試合勝ちたい。勝利にこれほど飢えていることは今までのサッカー人生でない」と闘志全開だ。ここまで右ウイングバックで２戦連続先発し、献