25日発売の「週刊ヤングジャンプ」30号（集英社）は、2028年で30周年を迎えるアイドル界のトップランナー「ハロー！プロジェクト」がジャック！一冊ぶち抜きでこれからの“ハロプロ”を担う7名が登場する。【写真】モー娘。、アンジュルムら7グループの次代を担うヒロインたち＜フォトギャラリー＞巻頭グラビアを飾るのは、ハロプロの中核を担う3グループから櫻井梨央（モーニング娘。’26）、後藤花（アンジュルム）、江端