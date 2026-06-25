◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）下半身のコンディション不良で戦列を離れていた巨人・石塚裕惺内野手（２０）が３軍・ＳＵＢＡＲＵ戦で２か月ぶりに実戦復帰。「１番・ＤＨ」で２打数無安打１四球、患部の不安を感じさせない激走も披露した。第１打席は遊ゴロ。第２打席は変化球に一邪飛。最後は横手右腕から四球を選んだ。６回２死一、二塁の走塁では中前打で二塁から一挙生還。