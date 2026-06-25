北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。そんな中、熱狂的なアルゼンチンサポーターがゴミ拾いをする様子が、話題に。日本サポーターから広がった美化活動が各国に波及する状況にファンも熱視線を送っている。22日（日本時間23日）にダラススタジアムで行われたグループJ第2節オーストリア戦のこと。水色と白の縦縞のユニホームを着たアルゼンチンサポーターたちは