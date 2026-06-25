◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日・ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本（ＦＩＦＡランク８位）は第３戦でスウェーデン（同３８位）と対戦する。森保一監督が会場で前日会見に出席した。グループ第３戦の結果次第で、Ｆ組の１位から３位にまで可能性がある。森保監督は「コーチとして臨んだ