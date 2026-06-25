サッカー北中米Ｗ杯アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシが３９歳の誕生日を迎えた。誕生日の２４日（日本時間２５日）に妻アントネラ・ロクソさんが「私の人生の最愛の人、お誕生日おめでとう」とインスタグラムを更新。ファミリーショットやビーチサイドで熱いキスをかわすプライベート写真を多数アップし「今日だけでなく、これからもずっと幸せでいてね。あなたさえいれば、私たちに必要なものはすべてそろっている。限り