【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表の森保一監督が２４日、スウェーデン戦が行われるダラススタジアムで前日会見を行った。会見ではスウェーデンのポッター監督、及び弱点について質問を受けた。ポッター監督は１９〜２２年にブライトンを指揮し、三笘薫を指導した経験もある。森保監督は、プレミアリーグの複数クラブを指揮した経験を持つポ