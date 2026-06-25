【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表の森保一監督が２４日、スウェーデン戦が行われるダラススタジアムで前日会見を行った。会見ではスウェーデンが５―１で勝利したチュニジア戦と、１―５で敗北したオランダ戦、どちらからいい情報が得られたか、と質問を受けた。森保監督の回答は「チュニジア戦ですね。前線の選手の破壊力が出た試合。イサ