ダラス・スタジアムで会見が行われた日本代表の森保一監督は現地時間6月24日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節のスウェーデン戦に向けた前日会見に出席した。ベテランの役割について感謝した。サポートで帯同しているDF吉田麻也とMF南野拓実に「世界的に見たら不思議なところはあるかもしれない」と話しつつ「チームのためにしてくれている」と感謝した。日