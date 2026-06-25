リッツパーティーはWコースで併せ馬を消化した。横山武を背に、フレイムジョーカー（7歳障害未勝利）を約4馬身追走。抜群の脚さばきで5F66秒4の自己ベストをマークすると、ラスト1Fも11秒3にまとめて僚馬に先着した。鞍上は「左右差の改善が見られた。順調に来られていることが幸いです」と万全を強調。「凄く乗りやすくて賢い。期待している馬なので」と信頼を寄せていた。