サノノグレーターは今週から戦列に復帰する田辺を背に坂路で最終追いを行った。余力残しで軽快な走りを披露。「先週までで仕上がっているのでサラッと。走りは軽やかだった」と鞍上は前走・皐月賞（9着）以来の感触を語った。5月31日の京都競馬騎乗後に左かかとのプレート除去手術を受けていた田辺。福島県出身とあって、その騎乗から目が離せない。