NHKマイルC5着ダイヤモンドノット（牡3＝福永）はセントウルS（9月6日、阪神）で始動予定。その結果次第で次戦にスプリンターズS（9月27日、中山）かスワンS（10月12日、京都）をにらむ。ARF杯薫風S1着メイショウハチロー（牡4＝福永）は団野で東海S（7月26日、中京）を視野。しらさぎS2着キープカルム（牡5＝中竹）は中京記念（8月16日）、同7着ブエナオンダ（牡5＝須貝）は関屋記念（7月26日、新潟）へ。函館スプリントS3